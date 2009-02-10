Нужно запрограммировать сайт интернет-магазина

Здравствуй! Нужна твоя помощь) В условиях кризиса, сам понимаешь!) Было б круто если ты работаешь в БИтриКСЕ Требуемый функционал инет магаза: Разместить в каталогах сайта тысячи наименований товаров Использовать систему множественного фильтра по товару Прикручивать к каждой единице товара и её ...