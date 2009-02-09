Нужен инет-магазин с элементами складского учета

Нужен интернет-магазин с элементами складского учета и контроля вырученных денег в маленьких региональных представительствах.

Есть цетральный офис инет-магазина и службы курьерской доставки в крупных городах. необходимо средство учета движения товара между офисом и региональными складами курьерских служб, а также контроль полученых ими с клиентов наличных денег.

Объем перемещаемого товара небольшой, а в регионах часто нет возможности использовать специализированные программы складского учета, также есть желание максимально упростить и автоматизировать этот учет для регионов.

Нужны следующие фукциональные возможности:

1. Возможность для покупателя выбора города получателя(он же фактически выбор склада с которого будет отгрузка), способа доставки, способа оплаты.

2. Установки скидок для оптовиков.

3. Установки статуса заказов – принят, оплачен, отправлен, доставлен, отказ. Автоматическая высылка емейлов покупателю при изменении статуса заказа.

4. Возможностью учета кол-ва товаров на нескольких складах.

5. добавление новых складов.

6. возможностью движения товаров со склада на склад.

7. добавлением товаров на склад из вне.

8. подсчетом вырученных денег на основе стоимости товара(с учетом скидок) на каждом складе. Деньги добавляются с каждого заказа при его изменении его статуса на “оплачен или отправлен или доставлен”.

9. учетом вырученных денег подлежащих возврату собственнику, денег причитающихся виде комиссионного вознаграждения управляющему складом(% от общей суммы+фиксированная ежемесячная часть+фиксированная часть с каждой продажи, возможность задавать переменные в этой формуле для каждого склада отдельно.

10. возможностью вычета части(или всех) этих денег при расчете склада с собственником.

11. Возможность хранить историю заказов и взаиморасчетов. Предпочтительно чтобы можно было хранить историю движения товара между складами. Делать резервную копию.

12. Предпочтительно чтобы при движении товара со склада на склад был тоже статус движения –отправлен, получен. При статусе отправлен числится на балансе склада отправителя, при статусе получен на балансе склада получателя.

чуть подроней в Т.З.