Нужен инет-магазин с элементами складского учета

Здравствуйте, необходимо привязать свёрстанный шаблон на joomla+virtuemart, потом импортировать со старого сайта базу с клиентами и каталог товаров, большое дерево товаров 3-4 шага до определённого товара и более 500 позиций. нравятся такие реализации на VirtueMart: http://www.grandliving.se/, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен интернет-магазин с элементами складского учета и контроля вырученных денег в маленьких региональных представительствах.
Есть цетральный офис инет-магазина и службы курьерской доставки в крупных городах. необходимо средство учета движения товара между офисом и региональными складами курьерских служб, а также контроль полученых ими с клиентов наличных денег.
Объем перемещаемого товара небольшой, а в регионах часто нет возможности использовать специализированные программы складского учета, также есть желание максимально упростить и автоматизировать этот учет для регионов.
Нужны следующие фукциональные возможности:
1. Возможность для покупателя выбора города получателя(он же фактически выбор склада с которого будет отгрузка), способа доставки, способа оплаты.
2. Установки скидок для оптовиков.
3. Установки статуса заказов – принят, оплачен, отправлен, доставлен, отказ. Автоматическая высылка емейлов покупателю при изменении статуса заказа.
4. Возможностью учета кол-ва товаров на нескольких складах.
5. добавление новых складов.
6. возможностью движения товаров со склада на склад.
7. добавлением товаров на склад из вне.
8. подсчетом вырученных денег на основе стоимости товара(с учетом скидок) на каждом складе. Деньги добавляются с каждого заказа при его изменении его статуса на “оплачен или отправлен или доставлен”.
9. учетом вырученных денег подлежащих возврату собственнику, денег причитающихся виде комиссионного вознаграждения управляющему складом(% от общей суммы+фиксированная ежемесячная часть+фиксированная часть с каждой продажи, возможность задавать переменные в этой формуле для каждого склада отдельно.
10. возможностью вычета части(или всех) этих денег при расчете склада с собственником.
11. Возможность хранить историю заказов и взаиморасчетов. Предпочтительно чтобы можно было хранить историю движения товара между складами. Делать резервную копию.
12. Предпочтительно чтобы при движении товара со склада на склад был тоже статус движения –отправлен, получен. При статусе отправлен числится на балансе склада отправителя, при статусе получен на балансе склада получателя.
чуть подроней в Т.З.
- Похожие заказы
- $250Интернет-магазины8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $200
Требуется сделать интернет магазин на базе cms на ваш выбор. Дизайн готов. Бюджет 6000 руб. Желательно оставляйте телефон.Интернет-магазины42 заявкиЗакрыт15 лет назад
На рабочем сайте настроить магазин VirtueMart и наполнить его контентом около 30-40 позицийИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $200
Интересует граббер описания товара с market.yandex.ru (либо крупный интернет-магазин). Необходимо описание товара с картинками. Возможность изменения цены в процентном соотношении (напр, 95% от цены, указанной на сайте). Возможность использования фильтра (не выбирать товар стоимостью менее N-ой ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1500
Требуется создание полнофункционального интернет-магазина. Разработка дизайна. Использование програмирования для реализовывания своих идей. Требуется только высококвалифицированные специалисты. Приватный проект для пользователя batonychИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен15 лет назад
Здравствуй! Нужна твоя помощь) В условиях кризиса, сам понимаешь!) Было б круто если ты работаешь в БИтриКСЕ Требуемый функционал инет магаза: Разместить в каталогах сайта тысячи наименований товаров Использовать систему множественного фильтра по товару Прикручивать к каждой единице товара и её ...Интернет-магазины11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Здесь приведено краткое ТЗ. Полное ТЗ высылается фрилансерам с отзывами и портфолио по запросу. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Краткое ТЗ Нужно перевести простой пятистраничный сайт на Битрикс, добавив к нему интернет магазин со следующими доработками: 1) Генерация договоров, отслеживание заключения договоров Магазин ...Интернет-магазины16 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется доработка Интернет-магазина и разработка нового Интернет-магазина по структуре схожего с существующим. Импорт прайс-листа, наличия и описаний по товарам из Excel файла. Главные требования: высокий уровень профессионализма и свободное время (!) для выполнения задания в ...Интернет-магазины18 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Очень срочно! Доработка магазина Joomla 1.0x+Virtuemart 1.10 ТЗ во вложении. Требуются ответственные люди, сумеющие начать работу "прямо сейчас". При положительном сотрудничестве возможна дальнейшая работа.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужен интернет-магазин на готовом движке и можно с готовым шаблоном. Жду цены и сроки.Интернет-магазины42 заявкиЗакрыт15 лет назад