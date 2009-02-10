Нужна надежная система управления администрирован.

Добрый день! Есть работающий Интернет-магазин (самописный движок). Разработан дизайн для другого Интернет-магазина, структура дизайна идентична существующему интернет-магазину. Поэтому требуется не писать заново код, а использовать существующий и внести некоторые изменения + исмпорт наличия из ексел-файла. ...
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Есть интернет-магазин єлитных вин нужно :переделать полностью систему управления наполнение импорт данных и пр
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