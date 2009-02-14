База компютерных товаров для интернет-магазина

1.Необходима форма интернет магазина, которую можно вставить на страницу в конструкторе сайтов www.jimdo.com через форму "вставить widget/html" или другую. Конструктор бесплатен, для теста можно завести себе аккаунт. Наши сайты в про-версии, но они отличаются только ...