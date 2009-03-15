Доработка имеющегося интернет-магазина

Интернет-магазиныЗавершен14 заявок319 просмотров
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Добрый день!

Необходимо доработать и настроить под конкретные требования

имеющийся интернет-магазин товаров бытовой электроники.

Все материалы предоставлю исполнителю.

Стоимость договорная, так как окончательный объём работы еще

не ясен, и будет оговариваться в консультациях с исполнителем.

Оставляйте свои предложения на странице проекта, желательно с контактными

данными, чтобы я имел возможность связаться с Вами.

15 лет назад
Vladimir2008
Владимир 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 дней назад
15 лет назад
$50
14 дней
Второй раз работаем с Дмитрием, и второй раз самые наилучшие впечатления от сотрудничества! Очень грамотный, аккуратный и ответственный специалист! Точно в срок и согласно заявленным требованиям, выполнил доработку Интернет-магазина. Консультировал на всем протяжении проекта, всегда на связи! Резюме: сотрудничеством очень доволен! Разумеется продолжим его в будущем!
Настоящий профи! Вежливый и ответственный заказчик. Владимир отлично понимает, что чего стоит, адекватно оценивает работу, которую нужно проделакть как по стоимости, так и по срокам. Ко всем возникающим проблемам относится с пониманием и юмором. Очень доволен сотрудничеством. Второй раз работаю, и с удовольствием еще буду работать!