Доработка имеющегося интернет-магазина

Настоящий профи! Вежливый и ответственный заказчик. Владимир отлично понимает, что чего стоит, адекватно оценивает работу, которую нужно проделакть как по стоимости, так и по срокам. Ко всем возникающим проблемам относится с пониманием и юмором. Очень доволен сотрудничеством. Второй раз работаю, и с удовольствием еще буду работать!