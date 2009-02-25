Установить shopcms на vps

Добрый день! Необходимо доработать и настроить под конкретные требования имеющийся интернет-магазин товаров бытовой электроники. Все материалы предоставлю исполнителю. Стоимость договорная, так как окончательный объём работы еще не ясен, и будет оговариваться в консультациях с исполнителем. Оставляйте свои предложения на странице проекта, ...