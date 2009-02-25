Установить shopcms на vps

$50
Интернет-магазиныЗавершен8 заявок263 просмотра
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Нужно

установить shopcms на vps с CentOS с панелью управления Plesk

плюс восстановление базы и настроек

15 лет назад
soborovatamara
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
pankov-anton
Антон 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$30
1 день
Решил проблемы с настройкой и переносом сервера
Умный, грамотный, приятный в общении заказчик - всем рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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