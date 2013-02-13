Устранение неполадок в Интернет-магазине

Здравствуйте всем!

У меня Интернет-магазин: www.runail-shop.kz, движок ВамШоп

Позавчера произошел сбой в работе сайта. Непотно что произошло. Весь день выносил мозг хостеру. Кое как на следующий день разобрались они. Что требуется:

1) внятно мне объяснить причину отчего произошло то, что произошло? Каковы причины?

2) разобраться в настройках хостинга по в целом по режимам, установаить автоматическое сохранение баз;

3) устранить последствия "аварии", т.е. в данное время не работаем рассылка новостей всем покупателям, на мой сайт перестали приходить уведомления о новых заказах...

4) в целом надо проверить работоспособность всех систем.

с/у Денис