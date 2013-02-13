Разработка доп. функциональности к магазину

$265
Интернет-магазиныЗакрытнет заявок190 просмотров
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Для сайта flashpromo.ru (1С Битрикс версии 12 в редакции «Бизнес», применено «родное» решение Интернет-магазина «bitrix.eshop») необходимо произвести указанные ниже работы. Данные авторизации к сайту будут предоставлены исполнителю в момент заключения безопасной сделки.

Задание – в приложенном файле. Прошу читать перед обращением =)

11 лет назад
karell
Сергей 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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