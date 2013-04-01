Интернет-магазин автосекреток с фильтрами подбора

Виталий справился с задачей в полной мере. Были сложности со сроками, сильно затянули, меняли движок в ходе проекта. Хотелось бы попросить немного внимательнее относиться к изучению ТЗ, т.к. лишний экстрим в проектах совсем ни к чему. Результатом работы доволен, настроен на дальнейшее сотрудничество, надеюсь, что последующие наши проекты пройдут уже в атмосфере полного взаимопонимания. Спасибо Виталию.