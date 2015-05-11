Внести небольшие правки при получении заказа на емайл (opencart)

Имеется: Сайт на opencart с формой заказа.

После оформления заказа, на почту приходит письмо со всеми данными кроме одного поля. Так же в одном из полей ограничено количество символов, в результате чего на мейл приходит обрезанная информация.

Необходимо:

1. Сделать чтобы поле которое не отображается в мейле - отображалось

2. Сделать так, чтобы кол-во символов в том поле, которое обрезается - не обрезалось.

3. Сделать так, чтобы поля которые приходят на почту отображались с комментариями. То есть если в форме человек заполнил "Этаж - 4", в письме так же писалось "Этаж: 4". Сейчас приходит просто цифра.

Ваши предложения указывайте пожалуйста с конкретными суммами.

Спасибо.