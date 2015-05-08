Привет. есть сайт на опенкарт royalparfums.com.ua. Нужно его достроить. сделать чпу в статьях убрать купить кнопку поправить структуру, слить 100 и 200 обьем в один раздел ...
Допилить opencart 2 по ТЗ
Нужно по ТЗ допилить opencart. С Вас цена и сроки.
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