Прикрутить платежную систему к Opencart

$100
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Закрыт4 заявки135 просмотров

Необходимо прикрутить платежную систему к Opencart, с возможностью вывода на киви. Пользователи должны оплачивать с яндекс денег, киви, вебмани, банковскими картами. Вывод должен осуществляться без идентификации, если можно что бы сразу напрямую получать платежи.

Opencart
10 лет назад
olqi8
Леся 
43 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров