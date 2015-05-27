Нужен шаблонный интернет-магазин (скелет), который заполню сама фото+описание. Сроки поджимают. Техническое задание прикрепила.
Фильтр для магазина
Необходимо реализовать фильтр для магазина. Проект не срочный но нужно понимать стоимость и срок выполнения. Сделать нужно только фильтр (смотрите картинку) для Ostore 1.5.4
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