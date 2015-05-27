Фильтр для магазина

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Завершен3 заявки132 просмотра

Необходимо реализовать фильтр для магазина. Проект не срочный но нужно понимать стоимость и срок выполнения. Сделать нужно только фильтр (смотрите картинку) для Ostore 1.5.4

10 лет назад
vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

expdev
35 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель, всё выполнено качественно, быстро и достаточно не дорого. Человек профессионально знает опенкарт. Рекомендую к сотрудничеству.
Четко поставленная задача. Приятный в общении человек.

Заявки фрилансеров

expdev
35 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад