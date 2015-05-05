Настроить процесс онлайн-оплаты через webmoney

Есть готовый интернет магазин с одним товаром mora2000.ru. Сайт сделан на WordPress. Нужно настроить процедуру онлайн покупки ножа, а именно:

- расчет общей стоимости в зависимости от количества ножей и адреса доставки;

- сбор данных покупателя в отдельную базу данных (обычная таблица с данными клиента), возможностью ее просмотра;

- сделать автоматическую отправку писем о проведении оплаты;

- и сделать саму оплату через merchant систему webmoney (кошелек подключен, магазин добавлен в в каталог megastock).

В идеале сразу подключить яндекс.деньги.

Бюджет 2000 рублей. Оплата по факту готовности.

Важно! Буду работать с тем, кто уже делал и умеет это делать.

P.S. На сайте в правом верхнем углу есть кнопка "купить". Нажмите и посмотрите страницы оформления покупки.