Интернет-магазин (шаблон, скелет) без заполнения

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Закрыт9 заявок166 просмотров

Нужен шаблонный интернет-магазин (скелет), который заполню сама фото+описание. Сроки поджимают. Техническое задание прикрепила.

10 лет назад
saidova_lyla
Лиля 
52 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров