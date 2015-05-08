Срочно нужна помощь, не работают ссылки на квитанцию и счет в уведомлениях на оплату заказа. Жду предложений.
Простой интернет-магазин
Создание простого интернет-магазина для пользования обычным среднестатистичным трактористом (без образования и большого опыта пользования компьютером). по сути, визуального каталога с формированием списка-заказа деталей из чертежа узла.
механизм работы интернет-магазина:
картинка-чертеж узла с множеством нумерованных деталей (пример в прикрепленном файле).
сделать этот чертеж интерактивным (кликабельным). после клика на деталь на картинке или в списке под картинкой - она добавляется в заказ (корзину)
Без цен. Счета, оплаты, доставки - это все будет оффлайн, вне сайта.
(все остальные детали желаемого функционала стандартные для большинства магазинов)
Наполнение - это есть каталог запчастей, из которого и надо сделать интернет-магазин.
основная задача: минимум отвлекающего дизайна и максимальная простота в использовании.
Работать должен на всех платформах одинаково удобно - ПК, Мак, Планшет, смартфон.
Заявки фрилансеров
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