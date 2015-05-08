Простой интернет-магазин

Создание простого интернет-магазина для пользования обычным среднестатистичным трактористом (без образования и большого опыта пользования компьютером). по сути, визуального каталога с формированием списка-заказа деталей из чертежа узла.

механизм работы интернет-магазина:

картинка-чертеж узла с множеством нумерованных деталей (пример в прикрепленном файле).

сделать этот чертеж интерактивным (кликабельным). после клика на деталь на картинке или в списке под картинкой - она добавляется в заказ (корзину)

Без цен. Счета, оплаты, доставки - это все будет оффлайн, вне сайта.

(все остальные детали желаемого функционала стандартные для большинства магазинов)

Наполнение - это есть каталог запчастей, из которого и надо сделать интернет-магазин.

основная задача: минимум отвлекающего дизайна и максимальная простота в использовании.

Работать должен на всех платформах одинаково удобно - ПК, Мак, Планшет, смартфон.