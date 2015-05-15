Virtuemart – правка!

Есть интернет-магазин на старой Virtuemart 1.7.

В админ-панели магазина при редактировании и создании новой категории, нету возможности прописывать отдельно мета-таги Description и Keywords.

На данный момент Description автоматически подтягивается с "короткого описания", а Keywords дублируются с главной сайта.

Нужно сделать возможность отдельно вписывать в админке Keywords и Description.

Похожую процедуру уже сделали для товара, – есть готовый шаблон (что и как редактировать) – ссылка в личку

Для товара сделали довольно быстро и не трудозатратно.

Нужно так же сделать для категорий, можно по указанному варианту, можно по своему.

В ответах указывайте разумную стоимость данной правки. Если устроит качество работы и цена, есть еще список правок.