Доработка Image CMS

Друзья приветствую!

В связи с тем, что мой программер, скажем так, ушел в долгосрочный отпуск, мне требуется верстальщик под Image CMS (вернее тот, кто сможет переделать то, что сделал мой)

Конкретные задачи (срочные):

1. В фильтре, вместо кнопки Фильтровать, сделать фильтрацию по галочке (то есть убрать эту кнопку и что бы фильтрация происходила по установке галочки)

2. Поправить фильтрацию по цене и по популярности (сейчас не работает)

Не срочно, но нужно:

1. Посмотреть из за чего сайт долго грузится ( примерно 5-8 секунд). Очень много запросов к БД идет, может как то оптимизировать, вам виднее

2. Сделать старую и новую цены (старая перечеркнутая)

Сразу говорю, придется разбираться с тем, что там наделал мой программер, а наделал он много всего, ибо мы пол CMS ки переписывали

Так же, прошу не писать, если Вы не знаете CMS и "по ходу разберетесь", либо у Вас нет большого опыта. Первые 2 пункта нужно сделать срочно, по этому кормить завтраками меня не нужно.

По всем вопросам обращайтесь в ЛС