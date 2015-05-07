Ищется спец на удаленке по Magento на создание интернет-магазина и долгосрочное сотрудничество. Требования к кандидатам: минимум 3-5 интернет-магазинов на мадженте; возможно студия (но с прямым контактом с программистом через ...
Доработка Image CMS
Друзья приветствую!
В связи с тем, что мой программер, скажем так, ушел в долгосрочный отпуск, мне требуется верстальщик под Image CMS (вернее тот, кто сможет переделать то, что сделал мой)
Конкретные задачи (срочные):
1. В фильтре, вместо кнопки Фильтровать, сделать фильтрацию по галочке (то есть убрать эту кнопку и что бы фильтрация происходила по установке галочки)
2. Поправить фильтрацию по цене и по популярности (сейчас не работает)
Не срочно, но нужно:
1. Посмотреть из за чего сайт долго грузится ( примерно 5-8 секунд). Очень много запросов к БД идет, может как то оптимизировать, вам виднее
2. Сделать старую и новую цены (старая перечеркнутая)
Сразу говорю, придется разбираться с тем, что там наделал мой программер, а наделал он много всего, ибо мы пол CMS ки переписывали
Так же, прошу не писать, если Вы не знаете CMS и "по ходу разберетесь", либо у Вас нет большого опыта. Первые 2 пункта нужно сделать срочно, по этому кормить завтраками меня не нужно.
По всем вопросам обращайтесь в ЛС
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