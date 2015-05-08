Друзья приветствую! В связи с тем, что мой программер, скажем так, ушел в долгосрочный отпуск, мне требуется верстальщик под Image CMS (вернее тот, кто сможет переделать то, что сделал мой) ...
Интернет-магазин на OpenCart
Срочно нужна помощь, не работают ссылки на квитанцию и счет в уведомлениях на оплату заказа. Жду предложений.
Заявки фрилансеров
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