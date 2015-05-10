Добрый день. Есть макет в psd, не сложный, нужно его сверстать в Shop Script 5. В отклике указывайте стоимость и сроки.
Помошь Webshop Gambio
Я создаю интернет маганин на популярном в Германии но неизвестном в рунете движке Gambio (вилка xt:commerce), версия v2.2.0.0
Нужна помошь программиста с опытом работы с вебшопами в настройке дизайна (макеты в формате PSD будут предоставлены) на основе стандартного темплейта (tof-togs.com)
Идеально знание именно Gambio или большой опыт + готовность с ним разобраться.
Результат должен быть похож на http://www.kuechenbude.de (сайт на этом же движке). Дальнейшие детали нужно будет обсудить.
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