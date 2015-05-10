Помошь Webshop Gambio

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки98 просмотров

Я создаю интернет маганин на популярном в Германии но неизвестном в рунете движке Gambio (вилка xt:commerce), версия v2.2.0.0

Нужна помошь программиста с опытом работы с вебшопами в настройке дизайна (макеты в формате PSD будут предоставлены) на основе стандартного темплейта (tof-togs.com)

Идеально знание именно Gambio или большой опыт + готовность с ним разобраться.

Результат должен быть похож на http://www.kuechenbude.de (сайт на этом же движке). Дальнейшие детали нужно будет обсудить.

10 лет назад
ilya_krylov
43 года
19 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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