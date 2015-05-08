Верстка из PSD в Shop Script 5

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Закрыт4 заявки139 просмотров

Добрый день.

Есть макет в psd, не сложный, нужно его сверстать в Shop Script 5.

В отклике указывайте стоимость и сроки.

10 лет назад
4yniMyni
Евгений 
44 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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