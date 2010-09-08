Нужна консультация по qmail

Перенесена почта на яндекс, как здесь http://pdd.yandex.ru/domains_add/

сделал все как написано здесь http://pdd.yandex.ru/help/section24/

почта работает, но те письма, что создаются с помощью php скрипта на VPS не приходят.

Скорее всего почта передается локально на VPS.

что настраивать? qmail или dns как-то хитро делать?

на этой VPS несколько доменов, одни почтой должны работать как и раньше (т.е. локально)

другие на яндекс

з/ы

предоставить доступ не могу.