Проблема взлома хостинга

Проблема в следующем:

В мои сайты расположенные у хостинга reg.ru периодически добавляют неизвестные мне люди блоки ссылок sape и прочее. Добавляли рекламные страницы. А в последнее время начали добавлять фишинговые страницы. Удалял все вручную...

Нужно избавиться от этой проблемы. Интересует варианты решения проблемы и цена.

Тариф хостинга - http://hosting.reg.ru/hosting/tariff_details?tariff=Host-2-1209

Стоит cms - joomla, wordpress, opencart, ,moodle.