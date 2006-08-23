Проблема взлома хостинга

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Хостинг
Закрыт5 заявок242 просмотра

Проблема в следующем:

В мои сайты расположенные у хостинга reg.ru периодически добавляют неизвестные мне люди блоки ссылок sape и прочее. Добавляли рекламные страницы. А в последнее время начали добавлять фишинговые страницы. Удалял все вручную...

Нужно избавиться от этой проблемы. Интересует варианты решения проблемы и цена.

Тариф хостинга - http://hosting.reg.ru/hosting/tariff_details?tariff=Host-2-1209

Стоит cms - joomla, wordpress, opencart, ,moodle.

JoomlaOpencartWordPress
14 лет назад
alexkissa
36 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Установка движка на 5 сайтов

    $50

    Есть движок установлен на одном сайте. Необходимо на том же хостинге этот же движок установить на остальные 5 доменов. Предыдущий программист пытался это сделать, но пропал из сети, потому не знаю какая там ситуация с ...

    Хостинг2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перенести сайт на другой хостинг и домен

    $15

    Существует сайт интернет магазин. Требуется сделать копию этого магазина, то есть: 1. Скопировать файлы на другой фтп (пароли обоих предоставлю) 2. Привязать новую базу данных (пароли предоставлю) ...

    Хостинг2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Перенести сайт

    с одного хостинга на другой, и настроить там все необходимое чтобы работало как раньше как понимаете, нужен ответственный исполнитель, т.к. отдадим полный доступ укажите свою цену работы

    Хостинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Настроить .Htaccess

    Требуется настроить Htaccess на сайте на джумле. Стоит компонент sh404Sef. Когда включен работает только главная. На остальных в логе:" Request exceeded the limit of 10 internal redirects due to probable configuration error. Use 'LimitInternalRecursion' ...

    Joomla
    Хостинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создать клон сайта

    есть мой сайт на джумле http://bodysport.com.ua нужно создать такой же сайт на новом домене http://bodysport.in.ua (домен уже куплен) джумлапак на старом сайте установлен. нужно тупо создать клона и натянуть на ...

    Joomla
    Хостинг4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перенести сайт на новый хостинг

    http://bodysport.com.ua есть сайт на джумле. нужно перенести его на новый хостинг, который нужно зарегить на меня. помочь оплатить за хостинг и за домен. сделать так, чтобы после переноса не было лагов. ...

    Joomla
    Хостинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Установить 2 сайта с cms joomla на хостинг

    Есть 2 сайта сделанных на cms joomla. Они размещены в данный момент на бесплатном хостинге radyx.ru Необходимо их перенести на хостинг компании Мастерхост. Все доступы есть. От вас бюджет ...

    Joomla
    Хостинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад