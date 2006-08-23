Есть движок установлен на одном сайте. Необходимо на том же хостинге этот же движок установить на остальные 5 доменов. Предыдущий программист пытался это сделать, но пропал из сети, потому не знаю какая там ситуация с ...
Проблема взлома хостинга
Проблема в следующем:
В мои сайты расположенные у хостинга reg.ru периодически добавляют неизвестные мне люди блоки ссылок sape и прочее. Добавляли рекламные страницы. А в последнее время начали добавлять фишинговые страницы. Удалял все вручную...
Нужно избавиться от этой проблемы. Интересует варианты решения проблемы и цена.
Тариф хостинга - http://hosting.reg.ru/hosting/tariff_details?tariff=Host-2-1209
Стоит cms - joomla, wordpress, opencart, ,moodle.
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