Настройка рекламы в Яндекс

Есть интернет-магазин. Тематика входные и межкомнатные двери. Кол-во товарных позиций около 10 тыс. Требуется вести рекламу в директе. Нужен ответственный серьезный подход с еженедельными отчетами. Пишите свой опыт и цену за месяц ведения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно настроить рекламные кампании для моей сайта
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