Настройка рекламы в Яндекс

$50
Контекстная рекламаЗавершен1 заявка77 просмотров
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Нужно настроить рекламные кампании для моей сайта 

2 года назад
guest_16439020052831
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
artemreklama
Артем 
27 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$50
3 дня
RUB
Спасибо за качественную работу, наконец-то смогла найти хорошего директолога. Буду обращаться к вам еще!
Спасибо за сотрудничество!