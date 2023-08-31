Покращення ефективності Google Ads

Контекстная рекламаЗавершен9 заявок19 просмотров
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Доброго дня.Хотів покращити ефективність реклами своїх послуг. Працюю через Google Ads.Потрібна людина яка спеціалізується і вміє ефективно налаштувати рекламу.

4 месяца назад
MONYA1899
35 летУкраина
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
vlasyukslava
Вячеслав 
43 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
день назад
4 месяца назад
$50
2 дня
Вячеслав,дякую за роботу.РЕКОМЕНДУЮ!!!
Все ок. Дякую за співпрацю.