Гадание на картах Таро

Нужен человек, который разбирается в картах Таро для написания значений раскладов. Задания будут частые.

Для того, что-бы убедиться, что мы с вами видим одно и то-же нужно выполнить тестовое задание.

Написание тестового расклада, фото прикрепляю. Например, вопрос «Что ждет меня в ближайшем будущем», нужно трактовать карты соответственно к этому раскладу.

Если мне подойдет стиль вашего написание, скину основное тз.