Надо написать статью для сайта

Стоимость за 1000 з.б.п – не больше 40 рублей

Требования к исполнителю:

1) большое желание работать, выполнение работы в срок

3) соблюдения требования ТЗ и правилам

2) грамотность

3) ваши тексты должны быть читабельны и интересные, без «воды»

Присылайте свои заявки и расценки, пожалуйста! Мы закажем одну пробную статью, если нас устроит выполнение задания, то будем сотрудничать дальше.