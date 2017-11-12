Надо написать статью для сайта

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок306 просмотров

Стоимость за 1000 з.б.п – не больше 40 рублей 

Требования к исполнителю: 

1) большое желание работать, выполнение работы в срок 

3) соблюдения требования ТЗ и правилам 

2) грамотность 

3) ваши тексты должны быть читабельны и интересные, без «воды» 

Присылайте свои заявки и расценки, пожалуйста! Мы закажем одну пробную статью, если нас устроит выполнение задания, то будем сотрудничать дальше.

8 лет назад
Kultas
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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