Заполнить дневник педагогической практики по информатике

Добрый день.

Прохожу дистанционную переподготовку на учителя информатики и дошел до модуля "стажировка", в котором необходимо стажироваться в ОУ и заполнить дневник педагогической практики, а также некоторые другие приложения для успешного закрытия данного модуля.

От исполнителя потребуется выполнить следующее:

1) Заполнить дневник педагогической практики (приложение 1), общий объем с титульным листом не более 8-10 стр.

2) Подробный план-конспект урока (приложение 2).

3) Презентация к уроку.

4) Отчет по стажировке (заполняется в дневнике).

Также прикладываю к заданию файл "Методические рекомендации по стажировке", в котором можно более подробно ознакомиться с сутью задания. Вместе с тем могу отправить исполнителю примеры заполненных дневников, план-конспект урока, а также пример презентации, которую делали другие ученики во время переподготовки, чтобы было на что ориентироваться.

Краткую характеристику ОУ давать не обязательно, ее напишу сам.

Повествование можно вести опираясь на программу информатики 7-го класса.

Готовую работу вы демонстрируете, я показываю ее руководителю практики, если у него вопросов по данной работе не возникает, то произвожу оплату согласно договоренности.

В качестве исполнителя интересуют только те люди, кто имеет к школе непосредственное отношение (в идеале учитель информатики), заявки же из разряда "знать не знаю что к чему в школе", но готов взяться, не рассматриваю. Ни о каких ошибках в тексте и речи быть не может, разумеется.

Работу желательно сделать в ближайшие пару дней, крайний срок – пятница (17.11.17).

По любым вопросам пишите, можем обменяться адресами почты или номерами телефона.

Предлагайте свои сроки и стоимость, за которую готовы взяться. Также в комментариях к данному заказу прошу указывать краткую информацию о себе, а именно: какое отношение имеете к школе, были ли у Вас подобные заказы в прошлом.