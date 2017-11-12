Требуется копирайтер, который сможет написать статью на спорт тематику. Объем текста 4000 збп. Оплата на карту Привата 25 грн/1000 збп.
Заполнить дневник педагогической практики по информатике
Добрый день.
Прохожу дистанционную переподготовку на учителя информатики и дошел до модуля "стажировка", в котором необходимо стажироваться в ОУ и заполнить дневник педагогической практики, а также некоторые другие приложения для успешного закрытия данного модуля.
От исполнителя потребуется выполнить следующее:
1) Заполнить дневник педагогической практики (приложение 1), общий объем с титульным листом не более 8-10 стр.
2) Подробный план-конспект урока (приложение 2).
3) Презентация к уроку.
4) Отчет по стажировке (заполняется в дневнике).
Также прикладываю к заданию файл "Методические рекомендации по стажировке", в котором можно более подробно ознакомиться с сутью задания. Вместе с тем могу отправить исполнителю примеры заполненных дневников, план-конспект урока, а также пример презентации, которую делали другие ученики во время переподготовки, чтобы было на что ориентироваться.
Краткую характеристику ОУ давать не обязательно, ее напишу сам.
Повествование можно вести опираясь на программу информатики 7-го класса.
Готовую работу вы демонстрируете, я показываю ее руководителю практики, если у него вопросов по данной работе не возникает, то произвожу оплату согласно договоренности.
В качестве исполнителя интересуют только те люди, кто имеет к школе непосредственное отношение (в идеале учитель информатики), заявки же из разряда "знать не знаю что к чему в школе", но готов взяться, не рассматриваю. Ни о каких ошибках в тексте и речи быть не может, разумеется.
Работу желательно сделать в ближайшие пару дней, крайний срок – пятница (17.11.17).
По любым вопросам пишите, можем обменяться адресами почты или номерами телефона.
Предлагайте свои сроки и стоимость, за которую готовы взяться. Также в комментариях к данному заказу прошу указывать краткую информацию о себе, а именно: какое отношение имеете к школе, были ли у Вас подобные заказы в прошлом.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $4Копирайтинг4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $30
Добрый день! Есть 100 ключевых фраз, по которым необходимо: 1. Определить количество знаков для будущей статьи (статью писать не нужно!). 2. Составить содержание для статьи (подзаголовки для статьи). 3. Написать тайтл для ...Завершен7 лет назад
- $7
Нужен текст о компании. Для сайта http://panelli.kz - 1500-2000 символов Надо описать деятельность компании. Компания занимается продажей отделочных материалов для коммерческих помещений. Ассортимент можете посмотреть на сайте. Вот что ...Завершен8 лет назад
Необходимо провести разгруппировку уже собранного семантического ядра в программе Key Kollector. в ядре порядка 5000 ключей Суть работы в группировке однотипных (отвечающих на один и тот же вопрос) по смыслу запросов в группы. ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт8 лет назад
Всем привет. Требуется написать около 40 школьных сочинений. Работа не сложная, я даю тему, объем, для какого класса пишем. В основном будут сочинения для старших классов. Оптимизации никакой не требуется, просто толковое сочинение школьного уровня. ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуются авторы для написания отзывов по онлайн-сервисам для бизнеса (CRM-системы, инструменты продвижения, партнерские программы). Работа постоянная, не разовый проект. Ставка средние - от 300 до 500 знаков - 70 рубразвернутые - от ...Копирайтинг39 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать 10 статей Работа по четким и структурированным тз ОБЪЕМ РАБОТЫ: 2 статьи в день. Если у вас будет время – то можно больше. ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно написать серию правдоподобных отзывов о медицинском центре с использованием информации о врачах и отзывов размещенных в интернете, собственного опыта и фантазии :)Копирайтинг10 заявокЗакрыт8 лет назад
Ищем человека, который знаком с тематикой хостинг и готов писать статьи на эту тематику. Разные. Желательно конечно со знаниям техническими.Копирайтинг5 заявокЗакрыт8 лет назад
Во вложенном файле техническое задание на написание текстов для сайта доставки цветов в Краснодаре Оплата Webmoney WMU или Приват24 , Яндекс Деньги или через сервис Weblanser Техническое задание тут ...Завершен8 лет назад