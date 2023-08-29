Написати відгук на англійській мові

Нужно написать книгу, на тему "родительства", подробности получите только после общения. Пожалуйста, чтоб рассмотрели вашу кандидатуру, приложите примеры ваших работы - книги которые вы уже писали. Укажите, какую сумму вы хотите за эту работу.