Рерайт по пластиковым окнам

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка98 просмотров

31 материал в общей сумме на около 60к знаков

рерайт от 75%

1юсд за 1000 букв

12 лет назад
elmigo
Сергей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
12 лет назад
$65
7 дней
Все в порядке + проявлена инициатива, к текстам созданы мета-теги (не заказывал)
Спасибо за проект.

Заявки фрилансеров

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
12 лет назад

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