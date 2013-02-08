Статьи на сайт

Корректный перенос+рерайт информации с сайта в табличку Excel. Что переносим: Название, Телефоны, Адреса (с индексом и без), координаты (определяются по адресу), 100% уникальное описание до 1000 символов (рерайт с вики). Подбробно: Заходим на сайт ЕИРЦ по ...