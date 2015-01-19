Статьи о металлургии

Нужно написать несколько небольших статей о металле и металлургии.

Объем одной статьи - 1500-2000 символов.

Статьи разделены на несколько рубрик. Нужно подобрать подходящую к рубрике тему и написать статью. В пределах тематики рубрики, тематика статьи может быть любой. Например, для рубрики "Черная металлургия" можно писать статьи о чугуне, термоупрачнении стали и т.п.

Статья должна быть небольшой, но законченной по смыслу, т.е. должна быть "заметкой на тему". В статье можно использовать списки, таблицы. Также нужно выделить жирным 2-3 ключевые фразы статьи (это может быть слово или несколько слов).

Для каждой статьи надо подобрать картинку и добавить на сайт через админ-панель(доступ предоставляю). Форма простая - название, рубрика, краткий текст и полный текст статьи, мета-данные прописывать не надо.

Оплата: 80 wmr за статью.