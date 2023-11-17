Лабораторні роботи з Data Science

$10
Лабораторные работыОткрытнет заявок14 просмотров
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Потрібно виконати лабораторну роботу з предмету Data Science. Потрібен працюючий код, та деяка інформація про сам код, блок схема та пояснення по прикладу, який прикріпив. Сам протокол на 100% робити не потрібно

Лабораторна робота та приклад звіту (він не відповідаю саме цьому предмету, просто приблизно те, що може знадобитись). Оплату можемо обговорити

Варіант №2. Рівень завдання можемо обговорити вже в особистих

18 дней назад
Дмитрий
23 годаУкраина
18 дней в сервисе
Был
18 дней назад
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