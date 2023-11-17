Лабораторні роботи з Data Science

Потрібно виконати лабораторну роботу з предмету Data Science. Потрібен працюючий код, та деяка інформація про сам код, блок схема та пояснення по прикладу, який прикріпив. Сам протокол на 100% робити не потрібно

Лабораторна робота та приклад звіту (він не відповідаю саме цьому предмету, просто приблизно те, що може знадобитись). Оплату можемо обговорити



Варіант №2. Рівень завдання можемо обговорити вже в особистих