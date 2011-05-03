Дизайнер для удаленной работы

В качестве теста и за отдельную плату надо сделать такую работу: Нужно перевести материалы срочно из ТИФФ с CRD. Тифы сделаны в шопе. Срочно. По цене жду предложений. В приложение что надо переводить. Срок до завтра.
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Мы ищем дизайнера на полную ставку для удаленной работы на постоянной основе для выполнения работ по разработке дизайна для веб сайтов,логотипов, баннеров, дизайна визиток, буклетов и прочей корпоративной атрибутики по необходимости. Верстальщики у нас есть, нужен только грамотный графический дизайнер.
Мы уже сложившаяся компания с приличными оборотами, со штаб-квартирой в США и офисами в Канаде и Англии.
Требования к кандидатам: опыт работы в данном направлении, знание Английского языка, портфолио, наличие Интернет, порядочность, надежность, высокий уровень профессионализма.
Ко всем заинтересованным просьба, предложите пожалуйста Вашу версию лого для PassportPic.
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