Дизайнер для удаленной работы

$1000
Логотипы и ЗнакиЗакрыт25 заявок496 просмотров
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Мы ищем дизайнера на полную ставку для удаленной работы на постоянной основе для выполнения работ по разработке дизайна для веб сайтов,логотипов, баннеров, дизайна визиток, буклетов и прочей корпоративной атрибутики по необходимости. Верстальщики у нас есть, нужен только грамотный графический дизайнер.

Мы уже сложившаяся компания с приличными оборотами, со штаб-квартирой в США и офисами в Канаде и Англии.

Требования к кандидатам: опыт работы в данном направлении, знание Английского языка, портфолио, наличие Интернет, порядочность, надежность, высокий уровень профессионализма.

Ко всем заинтересованным просьба, предложите пожалуйста Вашу версию лого для PassportPic.

13 лет назад
dante210
Стас 
40 летСША
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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