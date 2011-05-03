Дизайнер для удаленной работы

Мы ищем дизайнера на полную ставку для удаленной работы на постоянной основе для выполнения работ по разработке дизайна для веб сайтов,логотипов, баннеров, дизайна визиток, буклетов и прочей корпоративной атрибутики по необходимости. Верстальщики у нас есть, нужен только грамотный графический дизайнер.

Мы уже сложившаяся компания с приличными оборотами, со штаб-квартирой в США и офисами в Канаде и Англии.

Требования к кандидатам: опыт работы в данном направлении, знание Английского языка, портфолио, наличие Интернет, порядочность, надежность, высокий уровень профессионализма.

Ко всем заинтересованным просьба, предложите пожалуйста Вашу версию лого для PassportPic.