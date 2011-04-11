Графический дизайнер (логотип и стиль)

Логотипы и ЗнакиЗакрыт15 заявок385 просмотров
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Дизайн студия приглашает креативных графических дизайнеров для удаленную работу в команде.

Требования к кандидатам:

• Опыт работы от 3-х лет;

• Наличие портфолио.

Обязанности:

• Разработка логотипов;

• Разработка фирменного стиля для деловой документации;

• Разработка Брендбуков.

Заинтересованных кандидатов просим предоставить нам следующую информацию:

1. Прайс-лист на услуги;

2. Примеры готовых работ с указанием бюджета;

3. Наличие дополнительных навыков (дизайн полиграфической продукции, дизайн сайтов и т.д.).

С уважением,

Студия ДиБренд

13 лет назад
dibrand
33 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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