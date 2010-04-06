Логотип для фотосайта

$17
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен44 заявки1805 просмотров
#1$17

Логотип для сайта http://picsomania.com/

- Логотип должен вписываться в дизайн сайта

- Проявить креатив

- Абсолютно свободная форма представления

- Любые вариатны: логотип, как стилизация названия Picsomania, picsomania, PICSOMANIA, Графическое лого, изображение с подписью и т.п.

- Графический элемент обязательно должен нести смысл.

Дополнительная информация:

Название сайта Picsomania, как производное от PICS и MANIA...

15 лет назад
slavakim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Победитель конкурса

Masay256
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
#1
Благодарю за работу. Из всех конкурсных работ, коих было 17шт. понравилась именно работа Ивана.
Сотрудничество понравилось,рекомендую!

Заявки фрилансеров

Masay256
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
#1