Логотип для фотосайта

Собственно по сабжу...Придумать Лого+фирменный стиль для курьерской службы. Еще неделю и 2 дня будет длиться конкурс на разработку наименования курьерской службы. Если получится придумать наименование+лого+фирменный стиль, то получите 100 долларов(50 за нэйминг и 50 за ...