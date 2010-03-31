Нужен логотип

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен17 заявок401 просмотр

Нужен простой логотип для сайта салона красоты.

Оставляйте ваши цены, сроки и контакты.

Спасибо.

15 лет назад
klaus
Толя 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
54 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

atoll
38 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Заказал у Валеры логотип... И очень остался доволен :))) Логотип был нарисован очень качественно и красиво. Даже не требовалась ничего изменять и не было никаких замечаний =) Валера, адекватный человек, по этому задание понял сразу, что и способствовало хорошей работе :) Рекомендую данного фрилансера, как ответственного человека и хорошего специалиста! Успехов в делах! =)
Большое спасибо за интересный проект! Анатолий очень грамотный и порядочный заказчик. Оплата без задержек, никаких проблем. Также очень приятен в общении как человек. Всем рекомендую и надеюсь не раз ещё будем сотрудничать! Просто 20 из 10 баллов)

Заявки фрилансеров

atoll
38 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад