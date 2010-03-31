Нужен логотип

Заказал у Валеры логотип... И очень остался доволен :))) Логотип был нарисован очень качественно и красиво. Даже не требовалась ничего изменять и не было никаких замечаний =) Валера, адекватный человек, по этому задание понял сразу, что и способствовало хорошей работе :) Рекомендую данного фрилансера, как ответственного человека и хорошего специалиста! Успехов в делах! =)