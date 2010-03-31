Нужно отрисовать логотип, задумака уже есть на фото. Не сложно.
Нужен логотип
Нужен простой логотип для сайта салона красоты.
Оставляйте ваши цены, сроки и контакты.
Спасибо.
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