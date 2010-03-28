Отрисовать логотип

Ничего хорошего о работе с этим человеком сказать не могу. Договорились о работе, поставил меня в исполнители. Через 2 часа отправил ему предварительный набросок, уточнив, что это набросок и он может корректироваться по желанию заказчика. Получил ответ что он отойдет на 10 минут. Через 2 часа заказчик появился и сказал что сейчас посмотрит то, что ему было отослано. На этом все. Ни на какие сообщения ни в ICQ ни на сайте, человек больше не отвечает, хотя появляется и там и там. На просьбу уточнить, собирается ли он вообще работать со мной, нужна ли ему выполненная работа, или он получил ее от кого-то другого - молчание. Наконец заказчик удаляет себя из моего списка контактов (QIP) Дело не в той небольшой сумме, которая была обещана за работу и даже не в впустую потраченном времени. Дело в отношении к людям и элементарном уважении. НЕ РАБОТАЙТЕ С ЭТИМ ЧЕЛОВЕКОМ.