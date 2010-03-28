Логотип для сайта, на котором пользователи смогут самостоятельно выкладывать и продавать свои учебные работы. Рабочее название сайта "Биржа учебных работ".
Логотип и дизайн визитки
Требуется разработка логотипа компании и дизайн визиток.
Жду Ваши предложения, сроки и стоимость работы.
Заявки фрилансеров
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