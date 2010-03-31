Создание логотипа

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт21 заявка344 просмотра

Логотип в виде знака амперсанта (&) слева должна бить старая кирпичная кладка, а справа - новая (она должна налаживаться на старую, как бы достроили старую). Все должно бить в Венецианском стиле.

15 лет назад
vityok88
44 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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