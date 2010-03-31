Необходимо выполнить логотип для фирмы. Название фирмы Астра-Сервис Функции фирмы. 1. Ремонт холодильного оборудования (сплит системы, холодильники). 2. Проверка, испытания, ремонт электроинструментов.
Создание логотипа
Логотип в виде знака амперсанта (&) слева должна бить старая кирпичная кладка, а справа - новая (она должна налаживаться на старую, как бы достроили старую). Все должно бить в Венецианском стиле.
Заявки фрилансеров
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