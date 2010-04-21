Разработка логотипа и Фирм.стиля

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен40 заявок2105 просмотров
#1$20

Разработка логотипа, визитки, бланка для компании, которая занимается

ВЫПОЛНЕНИЕМ КОМПЛЕКСНЫХ РАБОТ В ОБЛАСТИ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЕМ ДОСТУПА, ЗАЩИТЫ ОТ КРАЖ, СКС, ЛВС.

Название компании:

ООО "Комплексные Системы Безопасности"

15 лет назад
Kenga-and-little
Гуля 
52 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Победитель конкурса

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
8 часов назад
15 лет назад
#1
Большое нечеловеческое спасибо Виктору, он в очередной раз оставил своих конкурентов далеко позади себя))) Очень здравый знак, к тому же и объемный, великолепно подойдет для флэш-анимации, видео-презентаций и сайта. Спасибо Виктор, творческих проектов!))) и мне того же))) Оценка 10+++
Как всегда всё интересно, грамотно и позитивно) С удовольствием ещё раз поработал с Гульнарой!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
8 часов назад
15 лет назад
#1
Лучший дизайнер логотипов мая
#1
Логотипы и Знаки

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