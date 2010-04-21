Разработка логотипа и Фирм.стиля

Большое нечеловеческое спасибо Виктору, он в очередной раз оставил своих конкурентов далеко позади себя))) Очень здравый знак, к тому же и объемный, великолепно подойдет для флэш-анимации, видео-презентаций и сайта. Спасибо Виктор, творческих проектов!))) и мне того же))) Оценка 10+++