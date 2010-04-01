Нужен логотип интернет проекта dcnt.ru

Нужен логотип интернет проекта www.dcnt.ru

Дизайн уже придуман - смотрите иконку, но она маленькая

Ее нужно перерисовать, сделать качественно и вживить название проекта

То ли www.dcnt.ru

То ли dcnt.ru

Сдаем в формате фотошопа ( текст должне быть в отдельном слое, чтобы можно было потом подправить ) и jpg

Оплата вебмани рубли

С деньгами проблем нет