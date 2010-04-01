Нужен логотип интернет проекта dcnt.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен10 заявок248 просмотров

Нужен логотип интернет проекта www.dcnt.ru

Дизайн уже придуман - смотрите иконку, но она маленькая

Ее нужно перерисовать, сделать качественно и вживить название проекта

То ли www.dcnt.ru

То ли dcnt.ru

Сдаем в формате фотошопа ( текст должне быть в отдельном слое, чтобы можно было потом подправить ) и jpg

Оплата вебмани рубли

С деньгами проблем нет

15 лет назад
Cablemaster
Дмитрий 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Loxness
Роман 
31 год
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$3
1 день
Роман отлично справился с работый - сделал все быстро и то, что нужно. Да и за недорого... Мечта любого заказчика :-)
Четко поставленная задача, быстрая оплата

Заявки фрилансеров

Loxness
Роман 
31 год
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад

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