Создание логотипа, базового фирменного стиля

$130
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка140 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Интернет-магазин сантехники, стройматериалов, замочно-скобяных изделий, бытовой химии

Домен veskotlas.ru

Магазин ориентирован на свой город (г.Котлас)

Интересует логотип, визитка магазина, пакеты.

9 лет назад
Sander78
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
slf1986
Елена 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$130
3 дня
Заявка выполнена за 2 дня. Качество вполне устроило.
Сотрудничеством с Александром довольна, мои рекомендации!
  • Похожие заказы

  • Логотип для пермакультуры.

    $15

    Копания занимается разработкой пермакультурных проектов. Это что-то вроде ландшафтного дизайна но на территориях более 1 Га. Символика: природа, эко, натуральность, дерево, дуб, живая природа, сады, лесосад, системы озер, чистая вода. Название под символом: "Живой дизайн". Нравятся логотипы: https://www.fl.ru/users/sk4444/viewproj.php?prjid=4931728 http://plodorodie.su/chto-takoe-permakultura/ ...

    Логотипы и Знаки25 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать логотип

    $5

    есть старый логотип клуба Ночная Москва (с 2005 года, файл в приложении), клуб проводит ночные гонки формата челлендж (автоквест) Участники командой на авто всю ночь гоняют по городу и выполняют различные интеллектуальные и экстремальные задания, можете ...

    Логотипы и Знаки24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать логотип

    $5

    Разработать и нарисовать логотип для предприятия, которое занимается производством столярных изделий: двери, окна, лестницы, мебель, фасады. Резьба из дерева: резные балясины, нарды и т.д.

    Логотипы и Знаки28 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Отрисовать скетчи руками

    Привет друзья. Ищу себе человека, который не плохо рисует от руки знаки и иконки. Нужно будет отрисовать процесс создания уже готовых логотипов - каждый логотип примерно 3-8 скейтчей Логотипы разного уровня, но доминирует минимализм. Финальный результат мне нужно ...

    Логотипы и Знаки16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно лого.

    Учебный центр для женщин. "Оранта" Наш сайт - оранта-уц.рф. Лого по рис 1 . Только в руках нужна жемчужина с линиями, но не с полумесяцем полутонами, как на рис 2, а как ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Логотип. Шкафы и Кухни на заказ

    $60

    Требуется логотип для компании, которая занимается изготовлением мебели на заказ. Название: ШиК (шкафы и кухни) Цвета: черный белый золотой шрифт логотипа строгий Надпись "шкафы и кухни на заказ" может быть и прописью Примерно, как это может выглядеть на рисунках во ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка логотипа для фамилии

    $50

    Необходимо разработать логотип для фамилии Захаров. Логотип будет использоваться как на сайте компании и мерче компании (майки кружки), так на украшениях членов семьи (кулоны, печатки). Логотип должен быть выполнен в виде щита, на аналог древних гербов. Из ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Логотип для сайта

    Необходимо создать Логотип размером 215х120, Тема Меховое ателье, пошив меховых изделий, дизайн меховых изделий и тд все что связанно с ценными мехами - название компании MexaTelie. По всем возникшим вопросам обращайтесь на почту.

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад