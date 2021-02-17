Интересные задачи для интересного Маркетолога со знанием немецкого

В нашу молодую, динамичную и очень интересную команду требуется не менее динамичный и интересный маркетолог (м/ж) со знанием немецкого языка. Немецкий обязателен, так как мы находимся в Германии и вам придётся в первую очередь понимать немецкую аудиторию.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

- Работу с копирайтерами, дизайнерами, разработчиками, таргетологами...

- Вы запускаете рекламные акции на сайте

- Планируете контент в Соц. Сетях

- Привлекаете новых клиентов через Соц. Сети

- Запускаете рекламные емэйл рассылки

- И многое другое

﻿ЧТО ОТ ВАС ТРЕБУЕТСЯ

- Умение организовать себя и других :-)

- Экономическое образование / образование в сфере маркетинга

- Понимание принципов Маркетинга

- Знание немецкого языка

- Умение планировать и реализовывать планы

- Пунктуальность!

﻿Оплата: $10 в час для начинающих на первые три месяца. Потом поднимаем ставку. Работа в первое время на полставки, после того, как вы проявите себя, дадим вам объём работы на целый день.