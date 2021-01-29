Доброго времени суток! Необходимо произвести сбор электронных почт МФО и банков РФ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую, интересует лидогенерация нацеленная на конкретные города для сайтов: Автосервисов, СТО, Шиномонтажек и т.д
Целевой трафик, физ. лица автомобилисты.
Пояснение: Мы веб-студия и у нас есть свое готовое решение для для сервисов автомобильного обслуживания (лендинг, личный кабинет, виджет для расчёта стоимости услуг и т.д), и мы хотели бы предложить своим клиентам (владельцам бизнеса) получать лидов с помощью лидогенератора.
Пример: Мы разворачиваем своё готовое решение для местной "СТО", Шиномонтажки, Авто сервиса и т.д и нагоняем им лидов которые хотят поменять резину / масло / что-то отремонтировать и т.д
Важный момент: Мы хотим получать готового (Живого) лида, который оставит заявку и который приедет за оказанием услуги. Не предлагайте услуги контекста, смм и т.д. Нужен готовый лид, какой путь он проходит до прихода к нам не имеет значения для нас, мы не хотим принимать участие в воронке.
Возможно ли генерировать таких лидов?
Кодовое слова: Колесо
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