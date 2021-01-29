Сбор e-mail

Есть база компаний, клиентов. Мы продаем услуги, и хотим чтобы эти компании о возможности стали нашими клиентами, нужно сделать рассылку по их емейлам(есть еще соц.сети конечно). Каким сервисом лучше всего это сделать? Есть ли опыт такой? ...