Почтовая рассылка

Пару слов о нише: -Доставка кальянов на дом. -Работаем в московской области. -Имеется веб-сайт. Задачи, которые необходимо решить: -Создание первичного потока для получения первых клиентов. -Каких-то глобальных задач не ставим, но необходимо получить положительный ROI от вложенных инвестиций в рекламу по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть массив писем старых клиентов (условно, 4 папки по 1000 писем), в почте mail.ru,
нужно взять из этих писем адрес электронной почты,
убрать повторения,
и организовать рассылку через "белый" сервис почтовый
с текстом "Вы обращались к нам тогда-то, у нас появились такие-то услуги и т.п.", в формате HTML, дизайн писем и текст мы разумеется свой предоставим.
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