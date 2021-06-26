Требуется маркетолог для упаковки IT услуги в области технической поддержки сайтов на 1С-Битрикс. Задачи включают редактирование презентации, подготовку ТЗ для лендинга, контроль реализации и совместную работу с таргетологом для запуска рекламы в соцсетях. Нужен специалист с опытом и успешными результатами, уже есть первая версия презентации и креативов.