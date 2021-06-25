Ищем маркетолога

  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт3 заявки440 просмотров

Ищем человека, кто поможет:

⁃ Правильно упаковать IT услугу (техническая поддержка сайтов на 1С-Битрикс)

⁃ Переделать презентацию

⁃ Подготовить ТЗ для разработки лендинга

⁃ Проконтролировать реализацию лендинга

⁃ С таргетологом сгенерировать идеи и запустить таргет в социальных сетях

Обязательно нужен человеком с опытом и хорошим результатами.

Что уже есть:

- первая версия презентации с описанием услуги

⁃ Первая версия креативов

⁃ Квиз

О нас:

e-comexpert.ru

lp.e-comexpert.ru

Бюджет: обсуждается

4 года назад
p_alionka
Алёна 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

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Николай
 
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