Раскрутка сайта объявлений ОАЭ

  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт4 заявки1025 просмотров

Имеется сайт объявлений который работает в ОАЭ

Сайт пустой

Нужно для начала притащить людей которые разместят объявления

Сайты конкурентов имеются

Предлагайте кто каким образом может это сделать

Ссылка на сайт

https://inlnk.ru/rJP3p

4 года назад
dublito
Мансур 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Николай
 
43 года
12 лет в сервисе
Был
5 часов назад
90 отзывов
4 года назад
Владимир
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
29 отзывов(-1)
4 года назад
Руслан
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
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Алексей
 
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