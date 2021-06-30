Требуется специалист для проведения аудита и оптимизации рекламной кампании в Facebook. Необходимо провести маркетинговый анализ и предложить улучшения для повышения эффективности рекламы.
Раскрутка сайта объявлений ОАЭ
Имеется сайт объявлений который работает в ОАЭ
Сайт пустой
Нужно для начала притащить людей которые разместят объявления
Сайты конкурентов имеются
Предлагайте кто каким образом может это сделать
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